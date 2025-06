Danza. Bianca al Mosa Ballet School di Liegi. “Esperienza di vita unica”

La mamma della giovane Bianca Dassori racconta a QuiLivorno.it l'esperienza della figlia vissuta al Mosa Ballet School in Belgio grazie all'opportunità offerta dal Rotary Club Livorno tramite il bando di concorso di InDance

di Giacomo Niccolini

La piccola Bianca aveva appena 3 anni quando varcò per la prima volta la porta della scuola Eimos Centro Formazione Danza. Oggi Bianca Dassori ha 13 anni e sta preparando gli esami di terza media. Nel frattempo è diventata una piccola grande donna ma nella sua testa e nelle sue gambe sempre un solo sogno: quello della danza classica. E per portarlo avanti la giovanissima ballerina la scorsa estate è saltata su di un treno unico, un treno chiamato InDance, la rassegna di danza che quest’anno è giunta alla sua terza edizione e che si svolgerà dal 7 al 12 luglio qui a Livorno. Anche quest’anno, come la scorsa estate, in palio con un bando di concorso dedicato ai ballerini tra i 12 e i 15 anni, una settimana completamente totalmente offerta dal Rotary Club Livorno all’intero di una delle scuole di danza più prestigiose in tutta Europa: il Mosa Ballet School. “Bianca è stata la vincitrice del bando di concorso di InDance della scorsa estate – ha commenta raggiunta al telefono dalla redazione di QuiLivorno.it la mamma Silvia, ancora visibilmente emozionata per l’esperienza e per l’opportunità offerta alla figlia – Le sue insegnanti Stefania Valdiserri, Laura Balzano, Ilaria Magonzi eBarbara Romano hanno caldeggiato la sua partecipazione. Così abbiamo inviato un piccolo video di pre-selezione. E poi durante la rassegna tutti i ragazzi che hanno partecipato alla selezione si sono esibiti in un assolo di danza classica. E Bianca è risultata la vincitrice. Non vi dico l’emozione nostra e di nostra figlia”.

Così la giovane e determinata Bianca prepara la valigia e vola, a fine agosto, in Belgio al Mosa Ballet School. “Grazie al Rotary nostra figlia – spiega mamma Silvia – è stata interamente spesata per una settimana intensiva all’interno di questa scuola che è paragonabile ad una vera e propria accademia per i giovanissimi dagli 8 fino ai 20 anni. Un’esperienza unica che senza questa opportunità completamente offerta dal Rotary Club Livorno non avremmo mai immaginato di poter fare. Come famiglia abbiamo deciso di seguire Bianca per supportarla da vicino in questa esperienza e ci siamo potuti rendere conto della bellezza e dell’unicità di questa opportunità. Una vera e propria esperienza di vita, non solo legata alla danza dunque, ma speciale in ogni sua forma. Bianca si svegliava al mattino e viveva tutta la giornata a fianco di ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo. All’interno della scuola si parla fluentemente francese e inglese. L’ultimo giorno della settimana ci hanno dato il privilegio di poter assistere ad una lezione. Bianca era con una ragazza turca e una svizzera e altre provenienti da altri paesi. Non so come facevano ma riuscivano a comunicare. In una settimana abbiamo visto una maturazione di nostra figlia incredibile. Per noi è stata un’esperienza davvero unica che porteremo nel cuore e che ha aiutato senza dubbio Bianca a crescere sotto tanti aspetti”.

Il bando di concorso per provare a vincere questa settimana al Mosa a fine agosto è ancora aperto (il termine è stato prorogato fino al 25 giungo) ed è consultabile CLICCANDO QUI.

