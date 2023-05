Decine di “medusine” nei Fossi. Il commento di Arpat

Nella foto una delle medusine apparse nei Fossi in scali delle Cantine

Spinte dal vento e complice la temperatura mite sono apparse nella giornata del 5 maggio decine di “medusine” (non sono le Velelle) nei Fossi. In particolare sugli scali delle Cantine, Pontino. Abbiamo chiesto ad Arpat un commento scientifico: “Si tratta di un fenomeno che si ripete negli anni, che non deve destare preoccupazione. Si tratta di organismi planctonici (un tipo di meduse) che vengono trasportati dalle correnti e dal moto ondoso. Si concentrano nei fossi che fanno da collettore, essendo ridotto temporaneamente il flusso d’acqua che potrebbe riportarli in mare”.

