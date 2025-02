“Decky ci manca”. Al Vespucci-Colombo due borse di studio in ricordo della professoressa

Il marito: "Con disarmante semplicità, freschezza, dolcezza e determinazione si metteva sempre allo stesso piano dei ragazzi con cui ha avuto a che fare. "Prof. Decky una di noi" le dicevano! Piaceva un sacco proprio per questo. Da quando non è più con noi si è spenta veramente una immensa luce che ha lasciato un grandissimo vuoto. Grazie Camilla per averla ricordata"

“Decky mi manca, ci manca”. A dirlo è Camilla, ex studentessa della professoressa di matematica e fisica scomparsa all’età di 43 anni nel 2022. Dopo essere partita da Valencia, la giovane sta raggiungendo Livorno in bicicletta e durante una tappa del suo viaggio in solitaria (leggi qui l’articolo) ha pensato molto a lei decidendo di pubblicare una storia su Instagram per ricordare la nascita dell’associazione Chenonsipuopropriospiegare (chenonsipuopropriospiegare.it) in memoria di Decky e le due borse di studio a lei intitolate che la stessa associazione ha attivato all’IIS Vespucci-Colombo, scuola in cui ha insegnato negli ultimi anni. “Camilla è una cara amica e ha fatto parte della nostra vita per molto tempo – spiega il marito Luca Falanga e presidente dell’associazione che ringraziamo per la disponibilità – E’ sempre stata uno spirito libero ed una “ventata di aria fresca” in ogni nostra chiacchierata. Non mi sorprende affatto che abbia deciso di intraprendere una iniziativa così introspettiva e naturalistica! Vedere il suo post su Instagram mi ha commosso molto. Ho rivisto nei suoi occhi la grande amicizia e l’ammirazione che provava per mia moglie”.

Decky era nata per fare l’insegnante, per ispirare e trasmettere passione agli altri, per sensibilizzare le persone al “perché” rendendole più consapevoli di sé e del mondo. “Il tutto – prosegue Luca – con innate semplicità, freschezza, dolcezza e determinazione, mettendosi sempre allo stesso piano con i ragazzi con cui ha avuto a che fare. “Prof. Decky una di noi!” le dicevano! Piaceva un sacco proprio per questo. E da quando non è più con noi, si è spenta veramente una immensa luce che ha lasciato un grandissimo vuoto per tutti coloro che hanno incrociato il loro cammino con lei”. Laureata a Pisa in Matematica, ha insegnato matematica e fisica per un periodo alla scuola privata Bellini, poi all’alberghiero di Rosignano fino ad arrivare agli ultimi anni in cui ha insegnato al Vespucci-Colombo dove ha vinto il concorso e preso il ruolo l’anno in cui è andata via. Al Vespucci-Colombo le è stato intitolato il laboratorio di Fisica della sede principale di via Chiarini.

