Denny, corteo domenica 11 settembre

Dopo il ritrovo, alle 21 davanti ai 4 Mori, il corteo attraverserà via Grande fino a piazza della Repubblica

Domenica 11 settembre è in programma la manifestazione Giustizia per Denny, così l’hanno chiamata familiari e amici del giovane caduto da una casa popolare in via Giordano Bruno nella notte tra il 21 e 22 agosto per cause in fase di indagine. Dopo il ritrovo, alle 21 davanti ai 4 Mori, il corteo attraverserà via Grande fino a piazza della Repubblica. “Non morirai mai per chi ti tiene nel cuore – dicono gli organizzatori – Abbiamo bisogno di tutti voi per far sì che nessun’altra mamma Erika pianga il proprio figlio”.

