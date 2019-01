Deturpato il Canapone. Il sindaco fa scattare la denuncia

Il primo cittadino: "Mi auguro che il responsabile venga individuato, sanzionato e denunciato per imbrattamento"

Mediagallery

Neanche due mesi. E’ questo il periodo di tempo in cui il Canapone ha resistito ai vandalismi dei cittadini. Il 1° dicembre l’inaugurazione della statua di piazza XX restaurata e tirata nuovamente a lucido. Lunedì 28 gennaio la notizia, lanciata in rete dalla pagina Facebook “Piazza XX settembre e dintorni” che ha annunciato intorno alle 14 il deprecabile gesto pubblicando un post con tanto di foto che ne mostrava lo scempio eseguito poco prima. Sull’accaduto è intervenuto subito anche il primo cittadino Filippo Nogarin.

“Qualche fenomeno ha pensato bene di imbrattare il basamento del Canapone appena restaurato in piazza XX Settembre – scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook ufficiale – L’ennesima manifestazione di arroganza, disprezzo per la città, per i monumenti e la storia di Livorno e per i soldi dei cittadini”.

Il sindaco entra però nell’argomento e spiega che “parecchie persone hanno visto l’autore di questo sfregio e noi abbiamo immediatamente denunciato il fatto alla polizia municipale – specifica Nogarin – Mi auguro davvero che venga individuato, sanzionato e denunciato per imbrattamento. Ma soprattutto mi auguro che il giudice lo condanni a riparare al danno causato: poter pubblicare qui una sua foto con in mano spugna e solventi sarebbe un giusto risarcimento”.

Riproduzione riservata ©