Distrutti due tavoli del locale inclusivo Wonder
Ringraziamo Alessandra Cerri per la disponibilità
"Ci farebbe piacere che leggessero queste parole anche i responsabili del danno. Portare avanti questo progetto per l'inclusione lavorativa è frutto di grandi sforzi"
Distrutti due dei tavoli esterni di Wonder. E’ lo stesso locale inclusivo in Venezia, aperto nell’agosto 2023, a darne notizia tramite la sua pagina Facebook: “Ci farebbe piacere che leggessero queste parole anche i responsabili del danno sperando che in futuro possano riflettere sulle conseguenze delle loro azioni”. Molta l’amarezza, a nome della presidente e di tutto il gruppo, nelle parole di Alessandra Cirri, che ringraziamo per la disponibilità, vice presidente della Cooperativa Le Livornine che gestisce il locale: “Portare avanti questo progetto per l’inclusione lavorativa ci costa molto impegno quotidiano – spiega – ed ogni oggetto, ogni elemento, è frutto di grandi sforzi da parte di tutti coloro che collaborano e di attenzione da parte degli “amici di Wonder” e vedere vandalizzare così il nostro lavoro, forse solo per bravate, oltre al danno economico crea anche sconforto”.
