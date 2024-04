Domani 1 maggio codice giallo per temporali

Criticità gialla per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani e per temporali forti dalle 9.00 alle 23.59 di domani 1 maggio

Maltempo in arrivo sulla Toscana, con precipitazioni sulle zone costiere, Livorno e Gorgona comprese, a partire dalla serata di oggi e per la giornata di domani. Il bollettino odierno del Centro funzionale meteo della Protezione Civile regionale annuncia criticità gialla per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani (cioè dalle 00.00 di mercoledì 1° maggio alle ore 23.59 di mercoledì 1° maggio), e per temporali forti dalle 9.00 alle 23.59 di domani 1 maggio.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

