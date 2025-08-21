“Domenica finalmente sarò a Capo Nord, grazie a tutti per il sostegno”

"Grazie a tutti per il sostegno e la raccolta fondi: superare i 1.000 € era il mio obiettivo. E' stato ed è un viaggio tosto e bello, un viaggio più dentro se stessi che geografico, un viaggio fattibile ma fatto di grande determinazione". Partito il 4 agosto da Livorno, l’agente di polizia in pensione Luca Filippi raggiunto poco fa via whatsapp è a circa 700 km dalla meta

La meta si avvicina. Sempre di più. Partito il 4 agosto da Livorno, l’agente di polizia in pensione (dal 1 agosto) Luca Filippi sta per raggiungere a bordo del suo scooter 300 di cilindrata Capo Nord. “Mi mancano circa 700 km. Conto, meteo permettendo, di arrivarci domenica. Attualmente mi trovo a Rovaniemi, capoluogo della Lapponia” spiega Luca raggiunto telefonicamente poco fa. “E’ un buon momento, sono in lavanderia automatica ad aspettare. Possiamo parlare” scherza. E così proseguiamo chiedendogli quanti km ha percorso finora: “Finora ho percorso circa 4.500 km. La via più breve da e per Capo Nord da Livorno sono circa 4.070 km. Io ho allungato un po’ l’andata perché sono passato da Bratislava, Cracovia-Auschwitz, Varsavia, capitali baltiche, Helsinki. Erano tappe che volevo inserire nel mio viaggio. Ad ogni modo, sempre se le condizioni meteo me lo permetteranno, a Capo Nord dormirò una notte. In questo momento qui in Finlandia il tempo è molto molto variabile. Quindi vedremo. E comunque il mio viaggio – un viaggio che descriverei come intenso, tosto e bello a mano a mano che sono salito verso nord, un viaggio più dentro se stessi che geografico, un viaggio fattibile ma fatto di grande determinazione – è stato il percorso e non la meta”. Un percorso intrapreso, lo ricordiamo, per realizzare un sogno personale e dare vita ad una raccolta fondi a sostegno dell’attività di Emergency in Palestina. “Il mio obiettivo era superare i 1.000 € e ci sono riuscito. Colgo comunque l’occasione per dire che la raccolta prosegue e chiunque vuole può donare a questo link https://insieme.emergency.it/fundraisers/luca-filippi”. Spazio, infine, ai ringraziamenti: “Il capitolo ringraziamenti mi commuove. Perché penso che questo sia stato un viaggio frutto del mio percorso di vita. Quindi ringrazio i miei genitori, la famiglia e gli amici anche solo per il fatto che si fanno sentire, ringrazio i 37 anni di servizio in polizia e tutti coloro che hanno contribuito alla mia formazione personale. Spero di non apparire retorico, ma tutta questa vicinanza la sto sentendo tutta e quindi grazie ancora a tutti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©