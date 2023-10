(1) Allegati (1) TUTTI I DETTAGLI DI DONA LA SPESA

Dona la spesa: quasi 50 tonnellate di prodotti raccolti

La cifra precisa è 48.341 kg: +0.48% rispetto all’ultima edizione del 13 maggio scorso e +7,2% rispetto all’ottobre del 2022. Un risultato affatto dato per scontato visto il momento di inflazione e contrazione generale dei consumi

Sfiorano le 50 tonnellate i prodotti donati in beneficienza da soci e clienti che sabato 14 ottobre hanno fatto la spesa nei 96 supermercati Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria. E’ il risultato di “Dona la spesa”, la colletta alimentare che per il 17° anno ha mobilitato oltre mille soci dei comitati Coop, i dipendenti dei negozi e 150 tra onlus e associazioni locali.

I prodotti raccolti sono stati consegnati alle onlus che in questi giorni li distribuiranno alle persone assistite, oltre a utilizzarli nelle mense, nelle case famiglia e presso gli empori della solidarietà attivi nelle cittadine.

In allegato (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultarlo) il file con i dati nel dettaglio divisi per supermercato e per città (I supermercati Coop di Caldana (GR), Riotorto (LI) e Capoliveri (LI) non sono presenti nel file perché organizzeranno la raccolta alimentare nei prossimi giorni).

