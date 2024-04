Donato un defribillatore al circolo pesca del moletto di Antignano

Fortemente voluto dal paracadutista Luigi Bonanno ex collega e amico dello scomparso è stato realizzato grazie alla donazione dei familiari di Giovanni De Simone, ex incursore del IX Reggimento Assalto Paracadutisti, venuto a mancare a settembre 2022. Stamattina la cerimonia di consegna

Domenica 7 aprile è stata attivata una postazione DAE al Circolo Pesca del moletto di Antignano in memoria del Maresciallo Giovanni De Simone ex Incursore del IX Reggimento Assalto Paracadutisti venuto a mancare a settembre 2022 a seguito di un malore. La postazione fortemente voluta dal paracadutista Luigi Bonanno ex collega e amico dello scomparso è stata realizzata grazie alla donazione dei familiari di Giovanni. Il circolo pesca ha formato i soci all’uso dello stesso grazie ad un corso BLSD tenutosi nelle sale del circolo. La postazione DAE verrà riconosciuta dal 118 come fruibile in caso di emergenza ad ogni ora del giorno e della notte. Il luogo è stato scelto perché particolarmente caro a Giovanni sia per la passione della pesca, sia per la dedizione al circolo luogo di tanti momenti e ricordi. La famiglia è orgogliosa di essere artefice di questa iniziativa ritenendo la donazione un valore aggiunto ad un luogo particolarmente frequentato della città.

