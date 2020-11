DPCM, possibile chiusura strade o piazze prima delle 21 e le FAQ dell’area gialla

Sul sito governo.it sono state pubblicate le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree

La Toscana come sappiamo è nell’area gialla. Sul sito governo.it sono state pubblicate le FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree: gialla, arancione e rossa (foto tratta dal sito governo.it). E in una circolare del 7 novembre diramata dal ministero dell’interno ai prefetti, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che avrà una durata minima di 15 giorni e non superiore al periodo di validità del Dpcm, 3 dicembre, “la possibilità di disporre la chiusura di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, già precedentemente prevista dopo le ore 21.00, viene espressamente estesa all’intero arco della giornata o comunque a specifiche fasce orarie non predeterminate, sempre fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. Resta fermo comunque, prosegue la circolare, che “qualunque sia l’area territoriale di riferimento, l’attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili […]”.