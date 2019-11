“E ora pubblicità”, sabato il dibattito

Appuntamento sabato 9, alle 10, all'ex teatro Lazzeri in via del Fante. L'incontro, ad ingresso libero, è dedicato alla comunicazione, alla decodifica dei messaggi pubblicitari e alla loro valenza educativa

Nell’ambito del “Settembre Pedagogico” del Comune di Livorno, e in collaborazione con il Festival “Educazione Scuola e consumo” promosso dall’Università di Firenze, Unicoop Tirreno organizza per sabato 9, alle 10, all’ex teatro Lazzeri in via del Fante – sede della mostra Coop_70 Valori in scatola (in fondo all’articolo tutti gli eventi della mostra, ad ingresso gratuito, aperta dal giovedì alla domenica con orario 10-14/16-20) – l’iniziativa “E ora pubblicità! Coop per immagini: storia, evoluzione e ruolo educativo del linguaggio pubblicitario“. L’incontro, ad ingresso libero, è dedicato alla comunicazione, alla decodifica dei messaggi pubblicitari e alla loro valenza educativa.

Interventi di:

Antonella Capitanio, docente di Storia dell’arte (Università di Pisa)

Enrico Menduni, docente di Cinema, fotografia e televisione (Università Roma Tre)

Stefano Oliviero, docente di Storia dell’educazione e dei processi formativi (Università di Firenze)

modera Giacomo Niccolini, QuiLivorno.it