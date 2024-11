Edoardo e Greta, attori in erba nel pluripremiato L’ultima figurina

Il regista Dal Canto: "Hanno dato innocenza e magia al corto. I premi ricevuti passano innanzitutto dalla loro incredibile interpretazione". Edoardo: "Non mi sbagliavo, questa esperienza è stata davvero bellissima non la dimenticherò mai". Greta: "Di sicuro ora hanno una tifosa in più". Ringraziamo la signora Cecilia e la signora Nancy, rispettivamente la mamma di Edoardo e la mamma di Greta. Domenica durante la partita Livorno-Seravezza Edoardo, Greta e Dal Canto verranno “premiati” in campo

Edoardo Paglia, 13 anni, e Greta Discepolo, 12, entrambi livornesi e entrambi attori della scuola Teatro della Brigata, sono i due protagonisti del cortometraggio L’ultima figurina recentemente premiato ai prestigiosi Oscar del Cinema e della Televisione. Che il regista Dal Canto, dopo aver ricevuto quest’ultimo premio, ha voluto elogiare pubblicamente: “Hanno dato innocenza e magia al corto. Quest’ultimo premio e gli altri ricevuti passano innanzitutto dalla loro incredibile interpretazione. Per la prima volta sul grande schermo, si sono calati perfettamente nella parte, con disponibilità, professionalità e intelligenza. E quando ci sono questi ingredienti il gioco è fatto”. E noi Edoardo e Greta li abbiamo contattati, grazie alla disponibilità dei genitori, e grande è la soddisfazione dei due attori in erba di aver fatto di questo progetto: “Stavo per entrare nel museo del Louvre quest’estate – racconta Edoardo attraverso mamma Cecilia – ero in vacanza con la mia famiglia quando siamo stati contattati dal “Teatro della Brigata”, dove studio recitazione da 4 anni. Mi dicevano che un bravo regista, Luca Dal Canto, cercava un ragazzo della mia età per girare un cortometraggio sul Livorno Calcio. Avevano pensato proprio a me. Io ho accettato molto volentieri con tanta emozione ed entusiasmo. Non mi sbagliavo, questa avventura è stata davvero bellissima. Diciamo la verità: non sono un accanito tifoso del Livorno e in generale del calcio, ma Luca mi ha davvero trasmesso tanto entusiasmo e nella parte di Lorenzo mi sono sentito a mio agio, ironico e curioso, un po’ come me. Ringrazio Greta per la sua amicizia, Luca e il suo staff per avermi permesso di vivere questa bella esperienza che non dimenticherò mai”. E ora la parola a Greta: “Mi sono trovata a mio agio e mi sono divertita nel ruolo di “attrice” – spiega attraverso mamma Nancy – sia per la troupe che in ogni momento si è mostrata carina e disponibile nei miei confronti, sia perché ho realizzato il cortometraggio con un amico e l’ho vissuto come un divertimento. La cosa che più mi ha aiutato in questa avventura è stata l’esperienza fatta col Teatro della Brigata che mi ha insegnato ad esprimermi in modo naturale nella recitazione. Sono contenta che il nostro cortometraggio sia stato premiato e credo che con me lo siano tutte le persone che vedendolo si sono emozionate. Se devo essere sincera il Livorno lo simpatizzo, poiché non ho mai visto una loro partita, chissà in futuro… di sicuro ora hanno una tifosa in più. So che questo anno sta andando bene, lo sento dire dal mio babbo che invece è tifoso. Comunque forza Livorno!”. Il 13 dicembre al Teatro 4 Mori è in programma una serata sulla storia amaranto con vari ospiti e nell’occasione sarà proiettato e “festeggiato” il corto. Inoltre domenica 17 novembre durante la partita Us Livorno 1915-Seravezza Edoardo, Greta e Dal Canto verranno “premiati” in campo.

L’ultima figurina 9 selezioni e 3 premi:

SELEZIONI

– Lift Off Festival Londra

– ⁠Xalpi Festival

– ⁠Kenya Sport Film Festival

– ⁠Sport Film Festival Liberec (Rep Ceca)

– ⁠Beneath The River Danube Film Fest (Serbia)

PREMI

– Best Sport Film Sicilian Film Awards

– ⁠Miglior cortometraggio Overtime Film Festival

– ⁠Mention d’Honneur Sport Movies & Tv Ficts Milano 2024 (il più importante a livello mondiale)

Condividi:

Riproduzione riservata ©