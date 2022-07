Effetto Venezia 2022, sarà un’edizione da “Qrcoderare”

Nelle foto in esclusiva i 33 totem con la mappa della Venezia e i due QR Code da Qrcoderare

Durante i 5 giorni di Effetto Venezia i visitatori troveranno 33 totem con 2 QR Code per avere il programma della manifestazione e il tour di Livorno dall'alto a portata di click. Inoltre un maxi schermo e 7.500 cartoline informative

Sarà una edizione, la 37esima, da Qrcoderare. Si, perché all’interno della Venezia durante i 5 giorni di Effetto Venezia (dal 3 al 7 agosto) i visitatori troveranno 33 totem. Su ognuno la mappa del quartiere con i punti in cui poter trovare le attrazioni, il “io sono qui” per orientarsi tra le strade e stradine e 2 QR CODE da Qrcoderare, appunto: 1 Qr Code porterà l’utente al programma della manifestazione (sito di Effetto Venezia), 1 Qr Code al tour della città a 360 gradi (sito di Visit Livorno 360). Non solo troveremo un totem descrittivo accanto ad ogni installazione, un maxi schermo 3×2 in piazza del Luogo Pio che mostrerà le riprese aree di Livorno girate per Visit Livorno 360. Infine, verranno consegnate complessivamente 7.500 cartoline informative, anche queste con Qr Code, ai vari esercenti della Venezia per essere distribuite a clienti e visitatori.

