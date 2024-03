Ex Carli Salviano del 1969 a cena dopo 55 anni

Il presidente Tramonti: "Ci farebbe piacere se anche altre squadre dell'epoca si facessero avanti. Trovo favoloso questo spirito a distanza di oltre mezzo secolo". La società ha donato a tutti i presenti la sciarpa del club

“Ci farebbe piacere se anche altre squadre dell’epoca si facessero avanti. Trovo favoloso questo spirito a distanza di oltre mezzo secolo”. A dirlo è Adriano Tramonti, presidente della Polisportiva Carli Salviano Calcio asd storica società livornese fondata nel 1951, commentando il ritrovo dopo 55 anni di un gruppo di ex compagni di squadra del Carli Salviano del 1969. La società ha donato a tutti i presenti la sciarpa del club. “Vogliamo regalare altre sciarpe, vogliamo altre cene made in Carli – spiega Tramonti – Ritroviamoci e condividiamo la nostra passione. Il Carli Salviano è sociale, ma anche storia e amore per lo sport”.

