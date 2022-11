Fabio Forti confermato presidente dell’Associazione Tortai Livornesi CNA

Fabio Forti (titolare di Forti Pizza e Torta di via Garibaldi) è stato confermato all’unanimità presidente dell’Associazione Tortai Livornesi CNA; i tortai hanno eletto come vicepresidenti Giuliano Chiappa (Gagarin, Torteria al Mercato Centrale) e Martina Mazzoni (Pizza e Torta da Galassi sul viale Carducci). “Tra gli obiettivi dell’associazione – afferma la coordinatrice sindacale di settore Valentina Bonaldi – confermati l’evento clou del 5e5 Day e l’impegno a far conoscere la tradizione e la bontà della torta di ceci ai giovanissimi; a tal proposito invitiamo le scuole materne ed elementari che volessero partecipare gratuitamente al progetto di contattarci scrivendo a [email protected]”. All’associazione possono aderire tutti i tortai di Livorno che ne condividano gli scopi.

