Falsi avvisi alle porte: occhio alle truffe

In foto il volantino segnalato dalla questura come falso

La questura raccomanda a tutti di non aprire a chi richiedesse di entrare nelle proprie case senza aver prima accertato l’effettiva la legittimità della richiesta eventualmente segnalando persone sospette al numero unico di emergenza 112

Nel pomeriggio di lunedì 17 aprile la centrale operativa della questura ha già ricevuto 5 segnalazioni riguardanti l’affissione ai portoni di accesso ad alcuni condomini di avvisi in cui si anticipano controlli all’interno delle abitazioni privati con la richiesta di documenti per accertare la residenza di chi non ne avesse titolo, con l’evidente scopo di entrare negli appartamenti per scopi non leciti.

