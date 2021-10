Fb, WhatsApp e Instagram: “Stiamo lavorando per risolvere”

Messaggio su Twitter del manager della comunicazione di Facebook Andy Stone, WhatsApp e Instagram. Nella foto lo screenshot della home page se si tenta di accedere a Facebook

L’ultimo messaggio è di circa “3 ore fa” su Twitter: “Siamo consapevoli che alcune persone stanno avendo problemi di accesso con i nostri prodotti è […] Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità il più in fretta possibile. Ci scusiamo”. A scriverlo con un tweet sono Facebook e il portavoce di Facebook Andy Stone. Grosso modo la problematica è iniziata intorno alle 17,30 del 4 ottobre e interessa Facebook, Instagram e WhatsApp. Al momento anche noi come redazione abbiamo provato più volte ad entrare sulle nostre pagine social e ad inviare messaggi su Whatsapp ma non ci riusciamo. Nelle foto lo screenshot della home page se si tenta di accedere a Facebook. Lo stesso annuncio lo ha fatto WhatsApp con un messaggio sempre su Twitter simile a quello scritto da Facebook: “Sappiamo che molte persone stanno avendo dei problemi. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Grazie per la pazienza”. Ancora su Twitter è arrivato il messaggio del team di Instagram: “Stiamo attraversando un momento un po’ complicato. […] Abbi pazienza. Ci siamo”. Leggendo sul web la problematica sembra essere globale.