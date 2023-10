Festività del 1° novembre: quando espore correttamente i rifiuti

Aamps informa che in occasione della festività indicata per il giorno 1° novembre 2023 il servizio di raccolta dei rifiuti verrà regolarmente erogato seppur con alcuni accorgimenti operativi di interesse per alcuni quartieri.

Ecco il dettaglio:

Area Livorno Nord

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 5.00 di mercoledì)

Area Ardenza – La Rosa

Indifferenziato: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 5.00 di mercoledì)

Area Sant’Jacopo-Marradi

Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 5.00 di mercoledì)

Area Vittoria-Stazione-Zola

Vetro: avvalersi della campana stradale più vicina al proprio domicilio

Area Livorno Est

Carta-cartone: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di martedì alle 6.00 di mercoledì)

Area Picchianti-Porta a Terra

Carta-cartone: servizio posticipato al giorno seguente (esporre i rifiuti dalle ore 7.00 alle 12.00 di giovedì 2 novembre)

Livorno Sud

Organico: servizio posticipato al pomeriggio ma solo per l’esposizione dei mastelli (esporre i rifiuti entro le ore 12.00 di mercoledì)

Area Pentagono

Il giorno mercoledì non sono previste raccolta con modalità “porta a porta”.

L’azienda specifica che:

– tutte le postazioni ad accesso controllato presenti nell’area “Centro allargato” verranno regolarmente vuotate

– sarà attiva la mattina la pulizia delle adiacenze alle postazioni ad accesso controllato e a i punti di raccolta

– saranno attive le Squadre del “Pronto Intervento Spazzamento”

– i Centri di raccolta “Picchianti” e “Livorno Sud” e il “Centro del riuso creativo” saranno chiusi (riapertura prevista giovedì 2 novembre)

– gli uffici amministrativi rimarranno chiusi (riapertura prevista giovedì 2 novembre)

Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione. Per ulteriori informazioni: 800-031.266, [email protected], facebook/APP (“AAMPS Livorno”).

