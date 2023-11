Fioritura di meduse lungo la costa a Calafuria

Foto inviata dal lettore Jacopo che ringraziamo

Fioritura di meduse urticanti della specie Pelagica. Il lettore che ha fotografato il fenomeno: "Non avevo mai visto una quantità di meduse del genere. In certi punti l'acqua era praticamente marrone dalla densità"

Ore 11 di stamattina. Calafuria. E’ qui che un lettore, Jacopo, che ringraziamo, immortala questo scenario: decine di meduse ammassate sotto costa. Non si tratterebbe però di uno “strano” fenomeno bensì si tratterebbe di una fioritura di meduse urticanti della specie Pelagica. Fioritura che può avvenire in estate come in autunno. “Non avevo mai visto una quantità di meduse del genere – dice Jacopo – In certi punti l’acqua era praticamente marrone dalla densità”. Maggiori dettagli potrebbero essere resi noti nei prossimi giorni da parte di Arpat.

