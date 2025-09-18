Francesco, un livornese a X Factor. Che voce!
immagini tratte da Sky Uno - X Factor
Con Before we go di Lewis Capaldi, il livornese Francesco Di Fiore, 18 anni, supera le audizioni di X Factor. La sua esibizione è andata in onda il 18 settembre nel corso della seconda puntata del talent musicale di Sky. “Te spacchi, come il cacciucco, te lo dico in livornese” commenta Francesco Gabbani, il primo ad esprimersi dei quattro giudici; “nessuna imperfezione” prosegue Jake La Furia; “sei venuto qua preparato, bravissimo, un mostro” aggiunge Achille Lauro e “eri sobrio, elegante, mi hai ricordato Irama” ha concluso Paola Iezzi. Per Francesco, accompagnato dalla famiglia, quattro sì convinti e ovazione del pubblico. “Ciao raga” ha poi urlato lasciando il palco. Poco prima, nel dietro le quinte con la presentatrice Giorgia, si era lasciato andare dicendo di essere un po’ in ansia per la prova. Nel corso della puntata si è inoltre esibito, con il brano Panni sporchi, il duo livornese Dodo&Jeanvier che ha ottenuto tre sì (no di Achille Lauro).
