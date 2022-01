Fumata bianca: Mattarella rieletto presidente

"Abbiamo il presidente" riprendendo la formula con cui il cardinale decano annuncia l'elezione del Papa. Sergio Mattarella è stato eletto, all'ottava votazione e per la seconda volta, presidente della Repubblica

Habemus presidente (bis). Le parole sono quelle utilizzate al termine del conclave dal cardinale decano per annunciare che “abbiamo il pontefice”. In questo caso “abbiamo il presidente”, appunto. Sì, perché è cosa nota che è servita l’ottava votazione al Parlamento per trovare la convergenza su un nome. E il nome è stato quello di Sergio Mattarella (foto Quirinale.it), già eletto nel 2015, che ora si appresta quindi ad un altro settennato 2022-2029 anche se, hanno raccontato i parlamentaristi in queste ultime ore, il presidente Mattarella aveva altri piani. Applauso dell’aula, semi vuota causa regole covid, al superamento del quorum di 505 voti intorno alle 20,19 del 29 gennaio.