Giani a Livorno per il tour di metà mandato

La presidente della Provincia Scarpellini: “lavoriamo insieme per ridurre disparità nei servizi tra centro e periferie”

Nella sala Carlo Azeglio Ciampi della Provincia di Livorno, si è tenuta questa mattina la settima tappa del tour di metà mandato del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’evento ha visto la partecipazione di autorità civili, militari, figure istituzionali e rappresentanti delle comunità locali.

L’incontro è stato introdotto dai saluti della presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini che ha voluto sottolineare in primis l’importanza della stretta collaborazione tra le istituzioni locali e regionali per affrontare con determinazione e successo le sfide che si presentano.

“La Provincia di Livorno, così come tutte le province, ha vissuto a seguito della riforma Delrio una forte fase di destabilizzazione che ha avuto significative ricadute su risorse umane e finanziarie dell’ente – interviene la presidente Scarpellini – Nonostante tutto l’amministrazione ha lavorato e continua a lavorare con grande attenzione sulle ridotte ma fondamentali funzioni che le sono rimaste per legge, e l’occasione è stimolante per ringraziare le dipendenti e i dipendenti che in questi anni hanno svolto un lavoro encomiabile con grande senso di appartenenza e grande attenzione.

Ferme restando le attività con la polizia provinciale, la protezione civile, l’ambiente, la pianificazione territoriale, le principali funzioni fondamentali su cui oggi si concentra il nostro lavoro ricadono essenzialmente sull’edilizia scolastica, sulla viabilità, e quindi strade e ponti, e sulla progettazione europea. Un lavoro di grande qualità che però non può essere svolto in una frammentazione che ci vede senza risorse umane e finanziare adeguate. La riforma che attualmente si trova in fase di dibattito a Roma, e che ripensa le Province come enti di primo livello, deve necessariamente rivedere da parte dello Stato un riordino delle funzioni e quindi della capacità da parte delle province di riappropriarsi di una serie di compiti che ci riavvicinino ai cittadini”.

Nella sua disamina la presidente ha proseguito sottolineando l’importanza di avere “un ente che abbia una permeabilità sui territori e che, dalle isole passando per il capoluogo e arrivando nell’entroterra, sia dotato di una rete di imprese, associazioni, istituzioni, che necessitano di una connessione verso il centro, garantendo servizi ai cittadini e alle imprese stesse. Il rischio di una forte desertificazione pone ancora una volta in primo piano la necessità di interconnettere sempre più i centri di eccellenza erogatori di servizi verso le periferie. La Provincia dovrebbe essere l’ente intermedio a ciò deputato. Lavorare insieme a livello istituzionale per investire sul territorio – conclude – è prioritario per la Provincia di Livorno, a partire dalla sanità al sociale, dai trasporti al turismo, fino a scuola e formazione, per dare risposte concrete ai cittadini ed evitare di perdere i fili della coesione sociale che faticosamente siamo riusciti a costruire in questi anni”

Condividi: