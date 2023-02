Giulia, infermiera livornese del 118 in Turchia. Il suo vocale

Giulia in una foto del marzo 2022 tratta dal suo profilo Fb

C'è anche la livornese Giulia Paolinelli, infermiera livornese della Centrale 118 e del team Usar Toscana, in soccorso delle persone colpite dal terremoto. Ecco il suo messaggio vocale mandato in onda dalla trasmissione Caterpillar Radio2

C’è anche la livornese Giulia Paolinelli, infermiera livornese della Centrale 118 e del team Usar Toscana, in soccorso delle persone colpite dal terremoto in Siria e Turchia. Partita assieme ad altro personale della Regione Toscana Giulia, come è possibile ascoltare dal messaggio vocale registrato dall’ufficio stampa della Usl Toscana nord ovest e trasmesso nel corso dalla trasmissione Caterpillar Radio2 condotta da Massimo Cirri e Sara Zambotti, il 7 febbraio si trovava ad Antiochia nel sud est della Turchia. “Stiamo proseguendo nelle attività di allestimento del campo, al momento la situazione è complessa e in evoluzione tra difficoltà di comunicazione tra gli ospedali della zona e tante persone fuori dalle proprie abitazioni. Il tutto complicato dal freddo. Stiamo facendo del nostro meglio”. “Un grazie di cuore – scrive l’Azienda Usl Toscana nord ovest – a lei e a tutti i soccorritori impegnati in questo momento sul campo”.

