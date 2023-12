Giulia salva la vita ad un automobilista ad Arezzo

Giulia, 20 anni, volontaria Svs, studentessa al primo anno di infermieristica, è una delle tre persone che ha soccorso l'automobilista: "Gli abbiamo praticato il massaggio cardiaco a turno per essere più efficaci. Quello che ho fatto è il normale gesto di un normale soccorritore. Felice di aver contribuito a far sì che possa essere per lui ancora un buon Natale"

“Quello che ho fatto è il normale gesto di un normale soccorritore”. A parlare è Giulia De Leonardo, livornese, che il 9 dicembre insieme ad altri due automobilisti a lei sconosciuti ha salvato la vita ad un automobilista in arresto cardiaco in coda lungo il raccordo autostradale di Arezzo. Vent’anni, volontaria Svs, al primo anno di infermieristica a Pontedera, Giulia che ringraziamo per la disponibilità si trovava in auto insieme al fidanzato e stava tornando a casa dopo una giornata trascorsa ad Arezzo a visitare i mercatini di Natale. “Di fronte a noi c’era una macchina con le quattro frecce accese e quando l’abbiamo sorpassata per proseguire ho notato che c’era una persona che stava provando a rianimare l’automobilista con il massaggio cardiaco”. Giulia a quel punto ha capito che doveva fermarsi: “Ho pensato che ci saremmo potuti alternare per essere più efficaci. La pratica del massaggio cardiaco può essere stancante. Nel frattempo si è fermata una terza persona e tutti e tre insieme abbiamo proseguito il massaggio a turno. Era la prima volta che mettevo in pratica quanto imparato nei corsi di formazione con il manichino”. Poi l’arrivo del 118 e il trasporto dell’uomo in ambulanza. “Tengo a dire che i protagonisti della storia non siamo noi – prosegue Giulia – ma il signore che abbiamo salvato. Felice di aver contribuito a far sì che possa essere per lui ancora un buon Natale“. Dopo quanto vissuto, Giulia riflette sul fatto che corsi di formazione di primo soccorso dovrebbero essere insegnati già in età scolastica.

