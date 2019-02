Gli studenti del Cecioni a scuola… di polizia

Anche quest’anno la questura di Livorno ha aderito al progetto “Alternanza Scuola- Lavoro”, che ha l’obbiettivo principale di offrire ai ragazzi tra i 16 ed i 18 anni uno “sguardo approfondito” in alcuni contesti lavorati per i quali gli stessi hanno espresso maggiore interesse, accogliendo nei propri uffici due gruppi di studenti iscritti al liceo scientifico “Cecioni”.

In via Fiume, dunque, sono state organizzate le visite di 10 ragazzi all’interno delle divisioni di cui si compone la questura di Livorno. Si tratta di due gruppi: il primo della terza A Scienze che è stato ospitato dall’11 al 15 febbraio, e l’altro in visita dal 18 al 22 febbraio della classe quarta ASA.

Gli studenti sono stati accompagnati nei vari uffici tra cui quello di prevenzione generale e soccorso pubblico, l’ufficio immigrazione, la divisione anticrimine, il gabinetto di polizia scientifica, la squadra mobile e la digos. Qui hanno trovato operatori e agenti referenti professionalmente preparati pronti ad offrire una giusta esposizione dell’attività svolta quotidianamente, rispondendo anche alle varie domande rivolte dai ragazzi.

Nella giornata del 14 febbraio, appositamente dedicata alla sezione della polizia postale, il gruppo di lavoro degli studenti è stato dirottato all’interno del Truck “Una vita da social” presente nella nostra città in piazza Cavour a disposizione di studenti e ragazzi per chiarire e chiedere informazioni sul corretto utilizzo e funzionamento del web.