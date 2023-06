“Grazie per l’infinito affetto dimostrato alla nostra Letizia”

La famiglia di Letizia D'Alessio, insieme alla redazione di QuiLivorno.it, ringrazia tutte le persone per l'enorme affetto dimostrato in queste tragiche ore di dolore che è stato sostegno, conforto e consapevolezza di aver lasciato qualcosa di bello nelle tante persone incontrate sul cammino

La famiglia di Letizia D’Alessio, insieme alla redazione di QuiLivorno.it, ringrazia tutte le persone per l’enorme affetto dimostrato in queste tragiche ore di dolore che è stato sostegno, conforto e consapevolezza di aver lasciato qualcosa di bello nelle tante persone incontrate sul cammino.

Nella giornata di martedì 13 infatti, in tantissimi si sono presentati per l’ultimo abbraccio commosso a “Leti”. Per non parlare delle centinaia e centinaia di messaggi di condoglianze arrivati. Un lungo e infinito abbraccio di cui i familiari ringraziano sentitamente tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo per salutare Letizia.

A tutti loro un grande, sentito e immenso grazie.

Condividi: