Guida con il cellulare, multato automobilista

Controlli straordinari della polizia municipale: dei 97 veicoli in transito fermati 3 sono stati sequestrati per assenza di copertura assicurativa e 14 sospesi momentaneamente dalla circolazione per non aver effettuato la prevista revisione

In aggiunta agli ordinari controlli stradali la Polizia Municipale ha organizzato venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile dei posti di controllo con personale in auto e in moto con apparecchi automatici per l’individuazione dei veicoli che circolano senza assicurazione o revisione. Sono stati controllati 97 veicoli in transito. Di questi 3 sono stati sequestrati per assenza di copertura assicurativa e 14 sospesi momentaneamente dalla circolazione per non aver effettuato la prevista revisione. Inoltre 1 cittadino peruviano è stato sanzionato in quanto titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, perché circolava sul territorio nazionale senza il permesso internazionale, ovvero la traduzione ufficiale, e 1 cittadino livornese è stato sanzionato per guida con apparecchio cellulare poiché non si era evidentemente accorto della presenza del posto di blocco ad alta visibilità. L’esito del controllo mostra la rilevanza del fenomeno della circolazione dei veicoli senza la RCA obbligatoria. In caso di incidente con veicolo non assicurato la parte lesa spesso vede sfumare, con grande senso di ingiustizia, il proprio diritto al risarcimento. Talvolta a causa dell’assenza di RCA il contendente cerca di sottrarsi alle proprie responsabilità allontanandosi dal luogo del sinistro e commettendo illecito penale di omissione di soccorso in caso di feriti o illecito amministrativo in caso di soli danni ai veicoli. Anche in caso di veicolo non revisionato e quindi senza la prescritta verifica preventiva dello stato ottimale dei dispositivi (frenata, dispositivi di illuminazione, stato ottimale della battistrada degli pneumatici) l’assicurazione potrebbe non pagare la controparte in caso di sinistro strale. La prima revisione deve essere svolta dopo 4 anni dell’immatricolazione, le successive ogni due. Il servizio con apparecchio automatico per l’individuazione dei veicoli in transito senza assicurazione sarà ripetuto. Dall’inizio dell’anno la Polizia Municipale ha posto sotto sequestro 127 veicoli privi di assicurazione.

