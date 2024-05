I “bimbi” di San Marco-Pontino si ritrovano dopo 40 anni

Gruppo di 30 amici d’infanzia, cresciuti insieme nel quartiere San Marco Pontino, si ritrovano dopo circa 40 anni… grazie ai social. Tutto é cominciato un po’ per caso: due amici, Pierluigi Micheli e Daniele Frangini si incontrano e propongono di fare una chat cercando, tramite passaparola, più amici d’infanzia possibili. Nasce così un bel gruppo che man mano aumenta sempre di più. Dalle chiacchiere si passa ad un aperitivo e così via fino ad arrivare a decidere di organizzare la serata.

Così nasce questa iniziativa che coinvolge circa 30 persone che, ad oggi, sono tutte alla soglia dei 60 anni.

La serata è cominciata con il ritrovo in piazza XI Maggio (San Marco), d’innanzi alle scuole Micheli dove la maggior parte ha frequentato le elementari, per fare una foto, procedendo poi con una cena che è stata caratterizzata da baci abbracci e qualche lacrima. Sono inevitabilmente emersi anche tanti vecchi ricordi e personaggi curiosi che caratterizzavano il quartiere San Marco/Pontino degli anni ’70. Un mix esplosivo che rendeva la serata molto esilarante piacevole e emozionante. Tra i ricordi più simpatici e goliardici i soprannomi dell’epoca: Triglia, Pozzo, Pastega, Ciccia nera, Ghiacciolo, Caribù, Toppino.

