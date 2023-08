I dai e dai campioni da 24 puntate a Reazione a catena a due dal record

Da sinistra Marco Voir, 31 anni, Simone Mariottini, 29, e Simone Costagliola, 30

QuiLivorno.it ha iniziato a seguirli il 12 agosto, giorno in cui abbiamo dedicato loro il primo articolo. Stiamo parlando dei livornesi Simone Costagliola, 30 anni, Marco Voir, 31, e Simone Mariottini, 29, conosciuti dal pubblico televisivo amante dei quiz tv come I dai e dai, che dal 1 agosto sono i campioni in carica di Reazione a catena sui Rai 1 condotto da Marco Liorni. Che proprio il 24 agosto, puntata che ha visto il trio conquistare la 24a vittoria consecutiva, ha svelato che il record di puntate consecutive vinte in una sola stagione è di 26. “Sì ci stiamo avvicinando – spiega Simone Costagliola, che ringraziamo, a nome del gruppo – speriamo di resistere ancora e di superarlo”. Vedremo dunque se ci riusciranno, a cominciare dalla puntata di stasera che se portata a casa li farebbe salire ad una sola lunghezza dall’eguagliare il record. Intanto si godono un po’ di notorietà nazionale dopo che Tv Sorrisi E Canzoni ha dedicato loro un articolo sulla loro amicizia e sulla loro passione per i quiz. “Ovviamente – prosegue il 30enne – è stata una cosa inaspettata che ci ha fatto tantissimo piacere. Forse il pubblico si sta affezionando a noi come persone prima che come concorrenti e questo conta tantissimo, più di qualunque montepremi. Vuol dire che un piccolo spazio a livello nazionale ce lo siamo ritagliati e non può che renderci orgogliosi. Ringraziamo Tv Sorrisi e Canzoni e tutti coloro che ci scrivono e commentano sui social e che ci seguono sul nostro profilo Instagram“.

