I vigili del fuoco presentatano la nuova Stem 12 Fire & Rescue

Presenti alla cerimonia di presentazione il comandante dei vigili del fuoco di Livorno Pietro Vincenzo Raschillà e il direttore marittimo della Toscana Giovanni Canu

La flotta in dotazione ai vigili del fuoco di Livorno si arricchisce di una unità: la Stem 12 Fire & Rescue. Ormeggiata alla sede del Distaccamento Porto al Porto Mediceo, si tratta di una imbarcazione polivalente, in grado cioè di svolgere più attività come l’aspirazione di acqua in caso di affondamenti, la ricerca e recupero naufraghi, lo spegnimento di incendi e il verricellamento degli elicotteristi. Presenti alla cerimonia di presentazione, oltre ad una parte del personale del nucleo nautico con il responsabile ispettore Alessio Esposito e del nucleo sommozzatori con il responsabile ispettore Andrea Cheli, il comandante dei vigili del fuoco di Livorno Pietro Vincenzo Raschillà e il direttore marittimo della Toscana Giovanni Canu.

