Il 13 febbraio chiude la pista di micro racing

“Il 13 febbraio consegnerò le chiavi dell’impianto al Comune”. Lo annuncia con rammarico Valerio Paoletti, che ringraziamo per la disponibilità, il gestore della pista Micro Racing RC Gymnasium in viale Ippolito Nievo. “Avevo chiesto la possibilità di rivedere l’affitto dal momento che a gestire la struttura siamo rimasti in pochi. Tuttavia non essendo possibile rivedere il canone, in attesa del nuovo bando per l’affidamento della nuova concessione ho deciso di inviare la disdetta. Sono disponibile a valutare nuovi ingressi”.

