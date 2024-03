Il Jemboree a cena 33 anni dopo la vittoria del campionato under 21

Dopo 33 anni dalla vittoria del campionato under 21 regionali si sono ritrovati a tavola i ragazzi del Jemboree con la solita complicità e amicizia come se il tempo non fosse passato. Insieme all’allenatore Capanni Claudio erano presenti gli ex calciatori Malacarne, Gonnelli, Lenti, Bazzali, Macor, Vangi, Bernini, Battiti, Capanni Fabio, Pardini, Di Maio, Bonaccorsi, Falchi, Betti. Assenti Balleri, Bonaldi, Filippi, Mazzi, Valenti, Prisco, Lami e il mitico dirigente Simoncelli. Un ricordo anche a chi purtroppo non è più tra noi, in particolare ad Andrea Mazzoni.

