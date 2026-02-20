Il Marina Cala de’ Medici rinforza ormeggi e dighe

Obiettivo sicurezza. Il porto turistico Marina Cala de’ Medici sta effettuando una serie di manutenzioni per garantire a soci e utenti della struttura livelli di sicurezza sempre più elevati. Si tratta di interventi essenziali, soprattutto in un momento storico in cui i cambiamenti climatici sono un problema quanto mai attuale. “Penso alle intense mareggiate che hanno messo in ginocchio la Sicilia a fine gennaio – spiega Matteo Italo Ratti, Amministratore Delegato del Marina Cala de’ Medici – Noi non siamo un soggetto passivo, che attende gli eventi della natura e i conseguenti danni. Gli effetti del cambiamento climatico e dell’innalzamento medio del mare purtroppo sono sotto gli occhi di tutti; per questo da tempo abbiamo attivato una serie di specifici protocolli di lavoro in modo da evitare che eventi climatici particolarmente intensi possano danneggiare la struttura, che tra l’altro è un’infrastruttura demaniale ed in futuro gratuitamente devolvibile allo Stato”. Molti gli interventi programmati all’interno della marina, alcuni dei quali sono già in corso. Prima di tutto è stato avviato un monitoraggio continuo delle condizioni delle linee di ormeggio e dei massi guardiani (strutture sul fondale marino, a cui sono legate le catenarie di ormeggio delle imbarcazioni) per verificarne la stabilità anche in caso di mareggiate particolarmente intense. Ancora, il Marina Cala de’ Medici porta avanti un attento controllo della tenuta delle dighe. “Anche grazie all’utilizzo con il drone – sottolinea Ratti – facciamo verifiche puntuali del posizionamento dei singoli elementi delle massicciate”. Altrettanto essenziale in un’ottica di sicurezza del porto il controllo dei livelli di insabbiamento. “Effettuiamo analisi continue dei fondali – spiega ancora Ratti – per capire se ci siano aree che, all’interno o all’esterno del porto, possono essere soggette all’insabbiamento”. “Purtroppo gli eventi della natura stanno diventando sempre più frequenti e intensi – termina l’AD del Marina Cala de’ Medici -, il nostro porto ha avviato tutti questi interventi, che andranno avanti anche nei prossimi anni, per garantire un’attenzione particolare alla struttura con l’obiettivo di evitare danni gravi in caso di situazioni climatiche estreme, come quelli recentemente registrate in Sicilia”.

