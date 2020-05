Il Mercatino del Venerdì riapre per il 22 maggio

Il mondo del commercio ambulante vi aspetta in via dei Pensieri! Ecco alcune semplici raccomandazioni per tutti i cittadini

Il Mercatino del Venerdì riapre i battenti il 22 maggio. Il mondo del commercio ambulante ha scelto il giorno della Santa Patrona di Livorno per ripartire dopo due mesi e mezzo di stop forzato da Covid. E lo fa in sicurezza. A cominciare dal fatto che di concerto con l’amministrazione comunale è stata ampliata la sede stradale proprio per garantire maggiore sicurezza. Ora alcune semplici raccomandazioni per tutti i cittadini:

– obbligo di mascherina tra i banchi

– distanza di 1 metro l’uno dall’altro

– si raccomanda di utilizzare il gel igienizzanti, che ogni commerciante metterà a disposizione, prima di toccare i capi. Questo per la sicurezza di tutti.

Vi aspettano numerosi!