Il trasloco si avvicina. Gli esercenti: “Gioia e un pizzico di nostalgia”

Il presidente Toschi: "Ringraziamo l'amministrazione comunale che, nel limite del possibile, ci ha accontentato veramente in tutto quello che abbiamo richiesto mantenendo con i fatti ciò che da anni ci era stato promesso"

Con “gioia e un pizzico di nostalgia”, spiega il presidente del Consorzio del Buontalenti Simone Toschi, gli esercenti sono pronti a trasferirsi tra piazza Cavour e scali Saffi. Il momento è vicino, i box che li accoglieranno sono stati posizionati e entro i primi giorni di marzo il trasloco (provvisorio) dovrebbe potersi dire completato. Dopodiché inizierà la demolizione dei 102 banchi in via Buontalenti. Di questi, 71 sono i banchi attivi e 55 sono i commercianti che si trasferiranno nei box. Gli altri 16 hanno deciso di aspettare la fine dei lavori di riqualificazione di via Buontalenti. Lavori che inizieranno praticamente subito dopo le operazioni di demolizione e che dovrebbero concludersi nel giro di 7-8 mesi. “Diciamo che sarebbe bellissimo se riuscissimo ad essere di nuovo operativi in via Buontalenti entro fine 2025” prosegue Toschi che poi riflette. “E’ una novità grossa, per tutti, quella che ci aspetta. Personalmente qui ci sono cresciuto e di ricordi ne ho tanti. Quindi, un minimo di dispiacere c’è ma penso di poter parlare a nome di tutti siamo anche molto contenti”. E aggiunge: “Ringraziamo l’amministrazione comunale che, nel limite del possibile, ci ha accontentato veramente in tutto quello che abbiamo richiesto mantenendo con i fatti ciò che da anni ci era stato promesso“. Grazie per la foto-ricordo a Donatella, Serena, Cristina, Monica, Melania, Mariela, Ivana, Carla detta “Carlina”, Simone, Roberto, Maurizio, Sergio, Alessandro e David e a tutti gli altri colleghi che non hanno potuto essere presenti.

