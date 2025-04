Il vicina la chiama, rientra e trova la casa a soqquadro: “Supportiamoci”

A parlare è Patrizia che raccontando il secondo furto subito in casa ad Antignano in 26 giorni (24 marzo e ieri) rivolge un appello alla popolazione del quartiere

“State molto, molto attenti quando vi assentate per le vacanze o anche solo per qualche giorno o qualche ora. Supportiamoci l’uno con l’altro e prendiamo delle precauzioni, per esempio lasciando la luce o la televisione accesa per fare in modo che la casa non sembri incustodita. Purtroppo non possiamo contare esclusivamente sulle forze dell’ordine”. A parlare è Patrizia che raccontando il secondo furto subito in casa ad Antignano in 26 giorni rivolge un appello alla popolazione del quartiere. Patrizia purtroppo ha dovuto fare i conti con i ladri due volte in 26 giorni. La prima il 24 marzo. “Mi hanno portato via ogni bendidio” racconta la donna, che ringraziamo per la disponibilità. La seconda volta ieri sera, 19 aprile. La donna, il giorno prima, era partita per trascorrere in vacanza il fine settimana pasquale e stamattina è stata contattata dal vicino che ha notato la porta di casa aperta. “Ho telefonato al 112 e mi sono subito messa in macchina per tornare a casa”. Al suo rientro a Livorno prima di entrare nell’abitazione ha atteso per sicurezza l’arrivo dei carabinieri che dopo il sopralluogo le hanno dato il via libera. Una volta all’interno ha trovato le stanze a soqquadro e si è resa conto subito che, esattamente come il 24 marzo, i ladri erano entrati dalla porta finestra del terrazzo dopo aver divelto, prima, l’avvolgibile, e poi la serratura per poi fuggire dalla porta d’ingresso. “Per un attimo, prima di partire, sono stata tentata di lasciare un biglietto con scritto “avete già rubato tutto l’altra volta”. Cerco di sdrammatizzare, ma purtroppo non ho potuto che prendere coscienza dell’accaduto. Sentirsi invasi a casa propria è un sensazione che non auguro a nessuno. E dato che si tratta del secondo episodio in neanche un mese mi premeva quantomeno far sapere agli abitanti del mio quartiere qual è la situazione nel nostro rione, tra l’altro abitato soprattutto da anziani”.

