Imbrattati i muri di Colline nella notte

“Sì sono “regalini” di stanotte purtroppo. Commenti? Siamo amareggiati”. A dirlo è la presidente del Ccn Colline Silvia Cecchetti, che ringraziamo per la disponibilità, a nome dei commercianti del quartiere commentando le scritte di colore rosso e tutte molto simili tra di loro nel “disegno” apparse stamattina sui muri. Dire che i negozianti non l’hanno presa bene è usare un eufemismo. C’è chi addirittura, come il Punto Gelato in piazza Damiano Chiesa e il Tabaccaio in via Lorenzini, si è trovato questa scritta accanto alla porta di ingresso della propria attività. Le altre tre scritte, per un totale di 5, si trovano sui muri di via di Salviano. “Speriamo – conclude Cecchetti – che i controlli del territorio siano sempre più frequenti affinché certe azioni vengano scoraggiate o non passino impunite”.

