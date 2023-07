Imbrattato il murale Queer Wall al parchino Centro Città

"Il murale, realizzato con il patrocinio del Comune, vuole sensibilizzare la comunità cittadina, in particolare quella giovanile, al tema delle differenze. L'opera verrà restaurata. Chiediamo alla cittadinanza tutta di aiutarci a riportare l’orgoglio e l’arcobaleno a Livorno che da sempre ci caratterizza!". L'indignazione del sindaco

“Fuck Lgbt” e “Pervert”: il murale Queer Wall, inaugurato lo scorso 24 giugno al Parchino Centro Città a Livorno è stato imbrattato da alcune persone che hanno deciso di vandalizzare l’omaggio alla storia e all’orgoglio della comunità LGBTQIA+. Il murale è stato promosso dall’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno, realizzato dall’artista Giulia Bernini in arte Oblò del Collettivo Uovo Alla Pop, in collaborazione con l’associazione MuraLi, con il patrocinio del Comune di Livorno e l’adesione di Toscana Pride. Il progetto di realizzazione dell’opera è stato ideato dal Gruppo Giovani di Arcigay Livorno con il fine di sensibilizzare tramite l’arte la comunità cittadina, in particolare quella giovanile, al tema delle differenze. “Accogliamo questa notizia – dice Martina Cardamone, presidente L.E.D. Libertà e Diritti Arcigay Livorno Comitato Territoriale – con molto sconcerto proprio a una settimana dal Toscana Pride 2023 che si svolgerà a Firenze l’8 luglio e a cui parteciperemo con ancora più orgoglio e resistenza. Negli ultimi mesi la comunità LGBTQIA+ è sempre più sotto attacco e il clima di odio, discriminazione e violenza è sempre più forte e sentito anche sul versante politico. Questo atto vandalico è la dimostrazione che anche Livorno, che da anni lavora sulle tematiche LGBTQIA+ con anche l’apertura di un Centro Ascolto LGBTQ+ (l’Approdo), non è immune ad atti discriminatori ed omolesbobitransfobici per questo è importante continuare a portare avanti azioni di sensibilizzazione e formazione sulle tematiche LGBTQIA+. Il murale verrà restaurato nei prossimi giorni e per questo chiediamo alla cittadinanza tutta di aiutarci a riportare l’orgoglio e l’arcobaleno a Livorno che da sempre ci caratterizza!”.

Il sindaco

“Era stato inaugurato solo pochi giorni fa, presso il parchino di città, “Queer Wall” murales a tema LGBTQIA+, promosso dall’associazione L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno, realizzato dall’artista Giulia Bernini del Collettivo Uovo Alla Pop in collaborazione con l’associazione MuraLi, con il patrocinio del Comune di Livorno e l’adesione di Toscana Pride! Oggi con grande amarezza apprendiamo che una mano squallida lo ha deturpato con scritte ignobili. La mano è quella omolesbobitransfobia, dell’intolleranza e dell’ignoranza a cui la nostra comunità cittadina non vuole piegarsi, ma anzi intende reagire. Alla comunità LGBTQIA+ e alle associazioni che si battono per rivendicarne i diritti va la mia solidarietà e quella dell’intera amministrazione.

Lo scorso anno Livorno ha mostrato la sua anima colorata, inclusiva, unita, nel corso dello splendido Pride che ha illuminato le nostre strade e il nostro lungomare, con la partecipazione entusiastica di tante cittadine e cittadini, livornesi e non. Questo siamo e questo vogliamo continuare ad essere, contrastando sempre e comunque ogni manifestazione di intolleranza indegna di una città civile. Apprendiamo che il murale verrà restaurato nei prossimi giorni. Il nostro Comune farà la sua parte”.

