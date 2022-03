Imprese e digitale, al via ciclo webinar promossi da CCIAA

Il primo appuntamento è in programma giovedì 31 marzo. Per iscriversi alle diverse iniziative è possibile collegarsi al sito www.lg.camcom.it

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, assieme ad altre Camere di Commercio toscane, organizza un ciclo di incontri formativi e di orientamento con i più importanti Competence center nazionali e Hub tecnologici della regione. Questa iniziativa mira a mettere in contatto direttamente le imprese con le realtà tecnologicamente più avanzate, in modo da contribuire a colmare un divario tecnologico e far crescere le nostre realtà imprenditoriali. Il primo appuntamento è in programma giovedì 31 marzo con il Webinar “Introduzione all’Industria 4.0”: l’incontro, della durata di 1 ora, introduce l’Industria 4.0 e sarà tenuto dal competence center MADE del Politecnico di Milano (www.made-cc.eu), con il supporto delle società Warrant e Italtel, e si terrà in diretta streaming a partire dalle ore 11.

A questo seguiranno altri incontri: il successivo appuntamento sarà giovedì 28 aprile alle ore 11 e sarà dedicato all’ “Interconnessione dei macchinari per una manutenzione smart”, sempre a cura di MADE, con il supporto delle società Celada, Fincons e Techedge. A questo seguiranno i webinar “Tecnologie e Formazione 4.0 a Km 0″: le eccellenze toscane come piattaforma per l’upskilling delle risorse” il 26 maggio e “’Research Factory’ per sviluppare soluzioni 4.0 basate su robotica e intelligenza artificiale insieme alle aziende.” Il 30 giugno. Si tratta tuttavia solo dei primi appuntamenti di un innovativo percorso che proseguirà nei prossimi mesi.

Tra le opportunità previste c’è anche la possibilità di partecipare ad una visita guidata al competence center MADE nei i locali di Milano per “toccare con mano” le tecnologie 4.0 (robotica, cybersecurity, bid data, manutenzione 4.0, tracciabilità del prodotto, virtual design, gemello digitale etc.). Per iscriversi alle diverse iniziative è possibile collegarsi al sito www.lg.camcom.it.