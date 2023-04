In 2500 per il 5e5 al Villaggio della Settimana velica

Migliaia di persone allo stand allestito dall'associazione tortai livornesi Cna. E nel pomeriggio, sotto al nostro post Fb, pioggia di commenti come: "Grandi tortai livornesi, siete il nostro orgoglio". "Spettacolo". "Questa è la Livorno che amo". Il 24 e 25 aprile si replica, sempre dalle 11 alle 21

E’ iniziato alla grande, anzi alla grandissima, il primo giorno di 5e5 a 2€. Lo stand allestito all’interno del Villaggio della Settimana velica internazionale, alla Terrazza Mascagni, dall’associazione tortai livornesi Cna, con due forni a legna, ha attirato migliaia di persone sin dall’apertura. E la lunga coda è proseguita per tutto il pomeriggio. In tutto, il 22 aprile, 2500 persone circa.

L’iniziativa proseguirà il 24 e 25 aprile, sempre dalle 11 alle 21. “Grandi tortai livornesi, siete il nostro orgoglio”. “Spettacolo”. “Questa è la Livorno che amo, tradizioni semplici ma piene di sentimenti”. E poi tanti apprezzamenti per Fiorella la storica tortaia di Gagarin: “Mitica”. Sono i commenti che abbiamo letto sotto al nostro post Fb delle 13 circa nei confronti dei tortai protagonisti della tre giorni. Che sono: Da Ale Pizza, Da Gagarin Antica Torteria al Mercato, Forti Pizza e Torta, I tre Canti, Pizza e Torta da Galassi, Pizza e Torta da Leone, Rinomata Pizzeria Seghieri. Ricordiamo l’obiettivo dell’iniziativa: “L’incasso – spiega Valentina Bonaldi, coordinatrice CNA – finanzierà il progetto di conoscenza della torta e del 5e5 fra i giovanissimi che l’associazione tortai sta portando avanti in questi mesi nelle scuole livornesi dalla materna alle medie”.

