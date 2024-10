In viale Italia strisce di delimitazione della carreggiata

Le nuove strisce discontinue realizzate stamattina in viale Italia

L'assessora Cepparello: "Sono importantissime e hanno due pregi: rendono la carreggiata a misura, sappiamo che la carreggiata troppo larga fa correre di più l'automobilista, e il secondo pregio è che permettono a chi scende dall'abitacolo di avere una zona più sicura"

Strisce di delimitazione della carreggiata. Si chiamano così in gergo e sono state realizzate nelle ultime ore in viale Italia dove non troppo tempo fa gli stalli sono tornati bianchi. “Queste strisce sono importantissime e hanno due pregi – spiega l’assessora Giovanna Cepparello che ringraziamo per la disponibilità – Rendono la carreggiata a misura, cioè di 3,5 metri, sappiamo che la carreggiata troppo larga fa correre di più l’automobilista, e il secondo pregio è che permettono a chi scende dall’abitacolo di avere una zona più sicura. Ovviamente rimane l’obbligo da codice della strada per chi apre lo sportello di guardare chi sta arrivando”.

