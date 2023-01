In viale Italia una colonnina arancione per fronteggiare la velocità

La colonnina porta velox sarà posizionata entro la fine dell'estate e solo "riempita" e in presenza di una pattuglia con cartello fungerà da velox. L'assessora Cepparello a QuiLivorno.it non esclude altre colonnine: "Vogliamo fare tutto il possibile per promuovere un cambio di mentalità: bisogna andare piano perché ancora oggi in tanti non rispettano i limiti"

Una colonnina porta velox in viale Italia, all’altezza dell’ippodromo, come deterrente per ridurre la velocità. Se sarà posizionata lato terra o lato mare ad oggi non è possibile dirlo – “aspetto la relazione dei tecnici e poi valuteremo” dice a QuiLivorno.it l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – ma, questo sì, entro la fine dell’estate verrà posizionata. Va detto che non si tratta di un vero e proprio autovelox a postazione fissa: “In un centro urbano la legge non ne consente l’installazione – chiarisce Cepparello – Sarà una colonnina, appunto, nella quale può essere fisicamente collocato il velox. Solo a questo punto e obbligatoriamente in presenza della pattuglia che avvisa gli automobilisti con il cartello la colonnina fungerà da autovelox”. Avete presente le colonnine arancioni all’ingresso di un centro abitato del Pisano? Ecco, è questa. La cosa interessante è che fungerà sempre da deterrente per l’automobilista che passandoci di fronte sarà spinto a rallentare. “Si “riempirà” con regolarità – avverte l’assessore – perché vogliamo fare tutto quello che si può fare per promuovere un cambio di mentalità. Il messaggio deve essere chiaro: bisogna andare piano per garantire l’incolumità nostra e degli altri. Ancora oggi purtroppo tanti ignorano i limiti di velocità”. Infine sull’invito di Aci Livorno ad installare semafori “intelligenti” come in Spagna e Francia, l’assessora risponde che “l’idea è interessante ma purtroppo in Italia ancora non sono omologati”.

