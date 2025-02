Iniziati gli incontri di Mamme al centro con le doule Stefania, Silvia e Alice

Stefania, Silvia e Alice del gruppo Doule al centro che ringraziamo per la disponibilità

E' la prima edizione dell'iniziativa aperta a mamme in gravidanza oppure mamme con figli fino ad un anno. L'incontro con le doule si tiene ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 10.00 alle 12.00 al Centro Donna in Largo Strozzi 3. Ingresso libero

Vi presentiamo Stefania, Silvia e Alice. Sono le doule del gruppo Doule al Centro (si legge “dule”, dal greco significa una donna al servizio di un’altra donna) che da stamattina 5 febbraio, ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 10.00 alle 12.00, mamme in gravidanza oppure mamme con figli fino ad un anno possono incontrare al Centro Donna partecipando alla prima edizione di Mamme al centro, iniziativa realizzata in collaborazione con l’associazione Evelina de Magistris. “Ma aspettiamo anche i babbi, anzi magari venissero è uno spazio aperto anche a loro” aggiungono Stefania, Silvia e Alice che poi illustrano il loro ruolo: “Anzitutto “non” siamo figure sanitarie. Siamo figure di supporto alla madre, affiancandola nei suoi bisogni emotivi e, perché no, anche pratici”. Nel corso dell’incontro, nello spazio morbido allestito in Largo Strozzi, 3 ad ingresso libero, le mamme troveranno un ambiente accogliente: tappeto morbido, una palestrina, libri, un fasciatoio e potranno inoltre svolgere laboratori sia emotivi che manuali sempre allo scopo di far vivere le esperienze ordinarie e straordinarie che la maternità porta con sé”. Gli incontri sono ad ingresso libero.

