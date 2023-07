Iniziato il restauro del murale Queer Wall

L'artista di Uovo alla Pop Giulia Bernini, in arte Oblocreature, durante il restauro la mattina del 4 luglio

L'artista di Uovo alla Pop Giulia Bernini, in arte Oblocreature, nei prossimi giorni verrà raggiunta da altri artisti: "Organizzeremo una giornata aperta, sarà una azione corale, in cui inviteremo la cittadinanza a partecipare per dare tutti insieme, simbolicamente, una finitura anti spray"

E’ iniziato il 4 luglio il lavoro di ripristino del murale Queer Wall al parco Centro Città inaugurato il 24 giugno e imbrattato il 30 giugno con scritte omofobe. Ad iniziare il ripristino è stata l’artista di Uovo alla Pop Giulia Bernini, in arte Oblocreature, che nei prossimi giorni verrà raggiunta da altri artisti e non solo. “In questa prima fase – spiega Oblocreature – stiamo sverniciando le scritte. Dopodiché ridipingeremo il fondo e i colori. Una volta completate tutte le fasi organizzeremo una giornata aperta, sarà una azione corale, in cui inviteremo la cittadinanza a partecipare per dare tutti insieme, simbolicamente, una finitura anti spray”.

