Intervento al ponte Bailey, giovedì 11 aprile interruzione del servizio elettrico ai Tre Ponti

E-distribuzione interromperà la corrente, dalle ore 9 con conclusione nel primo pomeriggio, nell’ambito della realizzazione del nuovo ponte Bailey ai Tre Ponti per risolvere l’interferenza con le infrastrutture idriche, il cui tracciato sarà modificato, dei cavi elettrici di media tensione. Interessate alcune utenze di viale di Antignano e viale Italia

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che giovedì 11 aprile eseguirà un intervento di potenziamento della rete elettrica, funzionale anche all’esecuzione in sicurezza dei lavori in corso sulle reti idriche relativi alle opere del Rio Ardenza, su richiesta della società competente. Nell’ambito della realizzazione del nuovo ponte Bailey ai Tre Ponti vi è infatti la necessità di predisporre un “fuori servizio programmato” per l’interferenza con le infrastrutture idriche, il cui tracciato sarà modificato, dei cavi elettrici di media tensione. Nell’occasione i tecnici E-Distribuzione apporteranno anche ottimizzazioni tecnologiche all’impiantistica elettrica per garantire continuità e qualità del servizio. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, quindi, giovedì 11 aprile, a partire dalle 9 con conclusione nel primo pomeriggio, la società elettrica effettuerà un’interruzione programmata del servizio per alcune utenze di viale di Antignano e viale Italia. Grazie a bypass da linee di riserva, la società elettrica circoscriverà le aree di interruzione a gruppi ristretti di civici delle strade indicate. Attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni” oppure è possibile inviare un sms al numero 320.2041500.

