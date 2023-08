La 5ª F Enriques a cena 25 anni dopo il diploma

Alla fine una data è stata trovata e la serata è stata un susseguirsi di ricordi e battute come se i banchi di scuola li avessero lasciati solo pochi mesi prima

La chat “Mitica VF!” sono settimane che intasa i telefoni degli ex alunni e alunne della 5ª F del Liceo F.Enriques diplomati nel 1998. La chat whatsapp attiva da anni, tiene in contatto i compagni di classe, ma serve soprattutto per festeggiare gli appuntamenti più importanti e il 25esimo dalla maturità è uno di questi. La classe ha cercato in ogni modo di trovare una data per poter essere quanti possibili. Tra quelli che si sono trasferiti all’estero e chi non abita più a Livorno, e considerato il periodo di ferie, non è stato per niente semplice ma alla fine una data è stata trovata e la serata è stata un susseguirsi di ricordi e battute come se i banchi di scuola li avessero lasciati solo pochi mesi prima.

Cambiati poco, sempre affiatati come allora, un susseguirsi di aggiornamenti sulle vite di ognuno ma soprattutto un grande bene che non tende a diminuire col passare degli anni.

Purtroppo nonostante gli sforzi, sono stati diversi gli assenti, ai quali però è stata promessa una prossima cena entro la fine dell’anno per festeggiare ancora i 25 anni dalla maturità.

Da sinistra a destra: Francesca Zanier, Alessia Cespuglio, Daniela Pardini, Lara Consani, Maurizio Paolotti, Olivia Ferrigno, Elena Spagnoli, Michele Ghiozzi. In basso: Riccardo Ciaponi, Evelina Diara e Francesca La Comba.

