La rimpatriata dell’equipaggio 2003 (e non solo) del San Jacopo

Giovedì 15 dicembre ci siamo ritrovati a cena e poi non potevamo non fare foto di gruppo nella cantina dove tutti i giorni per tanti anni ci siamo trovati per allenamenti e uscite

A Natale è tempo di rimpatriate. Equipaggio 2003 e seguenti del gozzo del San Jacopo. Giovedì 15 dicembre ci siamo ritrovati a cena e poi non potevamo non fare foto di gruppo nella cantina del San Jacopo dove tutti i giorni per tanti anni ci siamo trovati per allenamenti ed uscite con il gozzo. Insieme abbiamo ottenuto numerose vittorie. Questi i nomi:

Presidente Loredano Scardigli

Dirigenti Paolo Bruno e Giancarlo Rum

Allenatori Michele Quercioli e Roberto Mancini

Timoniere Valerio Piccinini

Vogatori Pellegrini Jonathan, Vannucci Daniele, Guardi Matteo, Pantani Yari, Pollastrini Daniele, Ernat Mica, Mosetti Carlo, Moschitta Andrea, Lari Alessio, Dolcetti Simone, Bacciardi Andrea, Pampaloni Alessio, Guidi Andrea, Olivini Daniele, Petracchi Simone.

