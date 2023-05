La scomparsa di Ifti a Chi l’ha visto?

Un'immagine tratta dalla puntata di Chi l'ha visto? del 24 maggio

Nel corso della puntata del 24 maggio il padre del ragazzo di 15 anni scomparso a Livorno il 16 maggio è stato ospite della conduttrice Federica Sciarelli per lanciare un appello al figlio: "Torna, ti aspettiamo" e a chiunque possa averlo visto

La scomparsa di Iftekhar, Ifti per gli amici, è stata affrontata da Chi l’ha visto? Nel corso della puntata del 24 maggio il padre del ragazzo di 15 anni scomparso a Livorno il 16 maggio è stato ospite della conduttrice Federica Sciarelli per lanciare un appello al figlio: “Torna, ti aspettiamo” e a chiunque possa averlo visto. Ifti, stando alle segnalazioni arrivate, sarebbe stato avvistato a Roma dove il padre si è recato in questi giorni.

