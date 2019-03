La tecnologia, la scienza e la leadership al femminile

L'obiettivo di questo percorso formativo è lo sviluppo delle soft skills, delle competenze digitali e comportamentali per raggiungere la consapevolezza e la leadership al femminile

di Ilaria Fantoni

Empowerment delle donne in industria 4.0 è un corso formativo sviluppato da Daxo Group e condotto dalla Ceo della società, Darya Majidi. Si tratta di una formazione tutta al femminile, tenutasi nell’arco di due giorni all’Hotel Palazzo, che ha visto la partecipazione di imprenditrici, professioniste, ricercatrici e manager, con l’obiettivo di raggiungere e potenziare le capacità tecnologiche, digitali, ma anche comportamentali, ovvero le cosiddette soft skills, per essere in grado di far fronte al mondo digitale, per adesso dominato dagli uomini. Sono state selezionate donne che hanno deciso di investire su se stesse e donne le cui aziende, tra cui Continental, Kering Group, Dedalus Group e Solvay hanno deciso di investire su loro, proprio per creare un empowerment, ovvero una consapevolezza femminile. Sono donne istruite e laureate, alcune informatiche, ingegnere e non solo che provengono dal settore della moda, dell’automotive, dall’ambito informatico, di ricerca, cinematografico e chimico.

“L’obiettivo di questo percorso è quello di approfondire i temi della tecnologia e della scienza della quarta rivoluzione – racconta Majidi – Quest’anno ci siamo focalizzate sull’intelligenza artificiale e sull’intelligenza emotiva. Io sono laureata in informatica con specializzazione in intelligenza artificiale e sono contenta che queste tecnologie tornino a essere di interesse per tutti perché, grazie a questo, possiamo ad esempio velocizzare la diagnosi e cura delle malattie e arrivare a vivere in un mondo migliore”.

In questo ambito è importante avere consapevolezza e non cerare dei preconcetti, ma anzi è necessario cercare di raggiungere un equilibrio tra la disparità che si è venuta a creare tra i due generi, lasciando maggiore spazio alle capacità femminili che, spesso, sono sottovalutate. “La presenza femminile oggi in Italia è bassa non solo ai livelli apicali nelle aziende – continua Majidi – ma anche a livello quantitativo generale. Le statistiche dicono che neanche il 20% del mondo che lavora nell’ambito tecnologico è femminile, bensì vi è un dominio maschile e questo può portare ad avere dei bias“.

A questo incontro ideato da Majidi e dalla collega coach executive Gabriella Campanile, sono state invitate anche testimonial di eccezione chiamate a raccontare la propria storia, un po’ particolare, proprio come ha fatto la creative producer Barbara Bernardini. Barbara lavora attraverso una società di produzioni di Roma, DocLab, ed è un’autrice di Superquark, noto programma condotto da Piero Angela.

“Lo ritengo un onore e un lavoro privilegiato, in quanto unico spazio, in Italia, attraverso cui è possibile trattare argomenti particolari e parlare della vera scienza, anche in termini più complessi – afferma Bernardini – Il programma è uno dei più seguiti nel nostro Paese e questo significa che è stata trovata la formula per portare le materie più complicate alla comprensione e all’interesse di tutti. In più, realizzo anche progetti di documentari e articoli scientifici: racconto la scienza, semplicemente perché mi piace e ne sono appassionata – continua – Mi occupo di comunicazione scientifica da 13 anni, quindi io non sono una donna di business, bensì una una donna che ha trasferito un dominio scientifico in uno artistico, ovvero quello delle produzioni televisive. Sono stata chiamata a partecipare a questo percorso formativo forse perché la mia storia rappresenta la volontà di cambiare, di essere flessibile e magari questo può essere un esempio di ispirazione per le donne che sono qui adesso”.